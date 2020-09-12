كورونا تقفز في جهة سوس والبيضاء تحتل الصدارة.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار الفيروس في المملكة -صور

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2238 الجديدة، حيث لازالت جهة الدار البيضاء تحتل الصدارة في عدد الإصابات اليومية.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 798 حالة، من بينها 610 حالة بالدار البيضاء المدينة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 329 حالة، من بينها 202 حالة منها بإنزكان آيت ملول.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت 237 حالة، من بينها 63 حالة بسلا.

وبجهة درعة تافيلات سجلت 225 حالة جديدة، منها 107 بالراشيدية.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 176 حالة جديدة، من بينها 134 حالة بمراكش.

وسجلت جهة الشمال 124 حالة 36 منها بمدينة تطوان.

وبجهة فاس مكناس سجلت 101 حالة جديدة، منها 27 حالة بفاس.

و85 حالة بجهة الشرق 46 منها بوجدة أنجاد.

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وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 75 جديدة، منها 25 حالة ببني ملال.

وجهة الداخلة واد الذهب 72 إصابة كلها بإقليم واد الذهب.

و10 حالات بجهة كلميم واد نون كل5 منها ها بمدينة كلميم.

6 حالات بجهة العيون 5منها بمدينة العيون.

وفي ما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي، حسب النشرة اليومية لوزارة الصحة: