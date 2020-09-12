عاجل.. 2238 إصابة جديدة بكورونا في المغرب بـ24 ساعة الأخيرة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 84435 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1673 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 65867 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1553 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.