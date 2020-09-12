جيران الطفل “عدنان” ضحية جريمة اغتصاب وقتل: أصبحنا نخاف على أولادنا ونطالب بالإعدام للجاني-فيديو

فيديو: يونس الميموني

استنكر جيران عائلة بوشوف اليوم السبت، بطنجة، مقتل الطفل عدنان، على يد شاب في عقده الثاني، يشتبه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرونة بهتك عرض قاصر.

وقال جيران الضحية لـ”اليوم 24″ إنهم في حالة نفسية يرثى لها، منذ اختفاء الطفل المعرف لديهم بحسن سلوكه وأخلاقه.

وأضافوا: “أصبحنا نخاف على أطفالنا الصغار بعدما حدث للطفل عدنان”.

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وطالب جيران الضحية، بوضع كاميرات مراقبة في الأحياء، وتكثيف الدوريات الأمنية في مختلف أحياء عاصمة البوغاز، وكذا إنزال أقصى العقوبات في حق المشتبه فيهم.