فيديو: يونس الميموني
استنكر جيران عائلة بوشوف اليوم السبت، بطنجة، مقتل الطفل عدنان، على يد شاب في عقده الثاني، يشتبه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرونة بهتك عرض قاصر.
وقال جيران الضحية لـ”اليوم 24″ إنهم في حالة نفسية يرثى لها، منذ اختفاء الطفل المعرف لديهم بحسن سلوكه وأخلاقه.
وأضافوا: “أصبحنا نخاف على أطفالنا الصغار بعدما حدث للطفل عدنان”.
وطالب جيران الضحية، بوضع كاميرات مراقبة في الأحياء، وتكثيف الدوريات الأمنية في مختلف أحياء عاصمة البوغاز، وكذا إنزال أقصى العقوبات في حق المشتبه فيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جيران الطفل “عدنان” ضحية جريمة اغتصاب وقتل: أصبحنا نخاف على أولادنا ونطالب بالإعدام للجاني-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.