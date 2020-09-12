يوفنتوس ينافس برشلونة على ضم ديباي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي بصدد منافسة برشلونة الإسباني على التعاقد مع مهاجم ليون، ممفيس ديباي، في الميركاتو الصيفي.
ومن المعروف أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، مهتم بضم ديباي، الذي أشرف على تدريبه في منتخب هولندا، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني.
وتألق ديباي في مباراة ليون أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في إقصاء البيانكونيري من البطولة، وهو ما لفت أنظار السيدة العجوز.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض من أجل ضم ديباي هذا الصيف.
وأضاف التقرير، أن ليون منفتح على بيع ديباي بشرك الحصول على 40 مليون يورو، وسوف يتم التفاوض بشأنه خلال الأسابيع المقبلة.
ويرغب رونالدو كومان، في ضم ديباي، خاصة بعدما أخبر مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، بأنه خارج خططه في الموسم الجديد.
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