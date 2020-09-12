الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1101

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,200 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 37,926، بعد تعافي 113,494 (138 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 152,525.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:56 من مساء السبت، بلغ 25,808؛ علما بأن يوم أمس، الجمعة، شهد تشخيص 3,962 إصابة، بعد إجراء 43,377 فحصا.

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وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,101 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 495، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 6 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 138 حالة.

ويرقد في المشافي 1,018 مريضًا بكورونا، بينهم 202 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 36,908 مصابين، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على مخطط يقضي بإغلاق المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ الإغلاق الشامل، الساعة السادسة فجر يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال فترة الأعياد اليهودية.