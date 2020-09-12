شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 650 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي أن محافظة نابلس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 119 حالة تلاها قطاع غزة بإجمالي 88 إصابة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

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