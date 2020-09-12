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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 736 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
أعلنت الكويت اليوم، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا»، عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى 94211 حالة، في حين بلغ مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 558.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 744 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس 84404 حالات.
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