تطعيم 12 مليون طفل باكستاني ضد شلل الأطفال بمبادرة إماراتية

السبت 12 سبتمبر 2020

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نجاح حملة الإمارات للتطعيم في تنفيذ حملتها الاستثنائية الثانية لتطعيم أطفال باكستان ضد شلل الأطفال في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم.



,تم خلال الفترة من 17 حتى 26 أغسطس 2020 تنفيذ حملة رئيسية لتطعيم أكثر من 12 مليونا و788 ألف طفل ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وقد استطاعت الحملة من إيصال اللقاحات وتطعيم 12 مليونا و144 ألفا و323 طفلا ضد شلل الأطفال بنسبة نجاح بلغت 95%.

وقال عبدالله خليفة الغفلي، مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، إن حملة الإمارات للتطعيم إحدى مبادرات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، تأتي في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات وبالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال والتقليل من حالات الإصابة به بنسبة كبيرة في الدول المستهدف بالمبادرة وهي باكستان وأفغانستان.

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وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن الهدف من تنفيذ الحملة هو وقاية الأطفال الصغار من خطر انتشار فيروس شلل الأطفال الذي بلغ عدد حالات الإصابات به هذا العام في باكستان 68 حالة، خاصة في المناطق التي يعتبر أطفالها الأكثر تهديداً وعرضة للإصابة.

وقد شمل النطاق الجغرافي للحملة 88 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، وإقليم بلوشستان، وإقليم البنجاب، وإقليم السند، وبمشاركة أكثر من 82 ألف عنصر من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 20 ألفا من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق.

يذكر أن حملة الإمارات للتطعيم بدأت عام 2014 واستطاعت حتى شهر أغسطس 2020، إعطاء 468 مليونا و443 ألفا و542 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 86 مليون طفل باكستاني.