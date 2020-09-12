شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 117 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم السبت، منها 113 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3062 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة ستينيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 حالة. Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 72 حالة شفاء جديدة. ولفتت الوزارة إلى إجراء 9222 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 968247 فحصاً.

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