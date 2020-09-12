شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و60 وفاة والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 286788 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 60 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7941 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 221283 بعد تسجيل 3887 حالة شفاء اليوم أيضا.

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