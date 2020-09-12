الكويت تسجل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 94211 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة لرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 558 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض “كوفيد – 19” وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9249 حالة، في حين بلغت الحالات المتماثلة للشفاء 84404 حالات .