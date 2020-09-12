شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف إصابة مؤكدة و 1,035 حالة وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,045 إصابة مؤكدة و 1,035 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,427,058 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 192,388 حالة وفاة.

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