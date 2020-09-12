شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز قواتها المسلحة .. اليونان تحصل على مقاتلات رافال وأربع فرقاطات والان نبدء بالتفاصيل
وقال ميتسوتاكيس إن اليونان "ستعزز" أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائ
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