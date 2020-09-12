شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز قواتها المسلحة .. اليونان تحصل على مقاتلات رافال وأربع فرقاطات والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت إن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان "ستعزز" أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائ