دراسة: كورونا يبقى في أمعاء المريض بعد الشفاء منه

بكين ـ وكالات: ذكرت دراسة أجرتها جامعة هونج كونج على 15 مريضا بالفيروس التاجي، ونشرت في المجلة العلمية “Gut” أن فيروس كورونا المستجد يظل يعيش في أمعاء الإنسان بعد شفائه من الفيروس، ليس ذاك فحسب، بل أنه من المحتمل أن يظل معديا. ووجد معدو الدراسة أن ما يقرب من نصف الأشخاص محل الاختبار، أثبتت إصابتهم بـ(كوفيد19) في عينات البراز، بما في ذلك المرضى الذين ليست لديهم أعراض مرتبطة بأمراض معوية، مثل الغثيان أو الإسهال. كما اكتشف الباحثون أن نفس المرضى أثبتوا إيجابية اختباراتهم للفيروس عن طريق البراز لمدة أسبوع كامل، بعد أن جاءت اختبارات الجهاز التنفسي لديهم بأنها “سلبية”، وفقا لتقرير شبكة “بلومبرج” الأميركية. وقال المؤلف المشارك للدراسة، سيو شين نج، وهو مساعد عميد الطب والمدير المساعد لمركز الجامعة لأبحاث ميكروبيوتا الأمعاء، إن أحد المرضى كان لا يزال مصابا بالفيروس بعد 30 يوما من شفائه.

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