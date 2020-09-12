موسكو تتهم واشنطن بإطلاق "اتهامات مجانية" ضدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهمت روسيا، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية باستمرارها في اتباع النهج المعتاد الذي يهدف إلى إطلاق "اتهامات مجانية" ضدها.



جاء ذلك في تعقيب وزارة الخارجية الروسية على إعلان واشنطن فرض عقوبات على أوكراني تتهمه بأنه "عميل روسي" و3 روس بتهمة التدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية.

وأدانت الخارجية الروسية هذه العقوبات، معتبرة أنها "اتهامات مجانية" من قبل واشنطن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في لقاء مع صحفيين: "هذا القرار لا يضم شيئا سوى مؤشر على اتباع النهج المعتاد الذي يهدف إلى إطلاق اتهامات مجانية ضد الروس".

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ولوحت روسيا، فبراير/شباط الماضي، بكشف أدلة على عدم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلة إن واشنطن تعيق نشرها بحجة حساسيتها.

وقال المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، إن موسكو تلتزم بصرامة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك في الانتخابات.

ويأتي هذا الكشف بعد يوم من ذكر وسائل إعلام أمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الكرملين يقوم بالفعل بحملة لتعزيز ترشيح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، كما فعل في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي قطع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بأنه لم يشارك أي أمريكي في التدخل الروسي، وهو ما كان يعني براءة ترامب من التهمة التي لاحقته منذ فوزه في الانتخابات.