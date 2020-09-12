الأردن يسجل 117 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم السبت، منها 113 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3062 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة ستينيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 72 حالة شفاء جديدة. ولفتت الوزارة إلى إجراء 9222 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 968247 فحصاً.

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