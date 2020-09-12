وفاة خال بشار الأسد بعد أنباء عن إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي في العاصمة السورية دمشق خال الرئيس السوري بشار الأسد رجل الأعمال محمد مخلوف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



ونعى حفيد محمد مخلوف اليوم السبت، عبر حسابه على "أنستقرام"، جده دون توضيح أسباب الوفاة أو تاريخها.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة مخلوف لوكالة الأنباء الألمانية وفاة محمد مخلوف أبورامي عن عمر يناهز 88 عاماً ليل أمس الجمعة في مستشفى الأسد الجامعي دون إيضاح سبب الوفاة.

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وأضافت المصادر "توفي الرجل بغض النظر عن سبب الوفاة وهو في ذمة الله وأن التشييع سيجري يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، في قرية بستان الباشا التابعة لمنطقة جبلة بريف اللاذقية".

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة مخلوف هو إصابته بفيروس كورونا، وأنه نقل منذ أيام إلى مشفى الأسد الجامعي وفارق الحياة مساء أمس الجمعة.

ويمتلك مخلوف وأولاده إمبراطورية مالية ضخمة تنوعت استثماراتها من عقارات وفنادق واستثمارات، ومطلع العام الحالي تم الحجز على أمواله ومنعه من السفر لعدم تسديد مستحقات مالية على شركة اتصالات يمتلكها.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، منذ أغسطس/آب عام 2011، على محمد مخلوف، فضلا عن منعه من دخول دول الاتحاد.