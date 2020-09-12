شكرا لقرائتكم خبر لواء شرطة مزيف يثير جدلا في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، على خلفية اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط رفيع في الجيش العراقي.

وقالت قناة الحرة الأمريكية إن عراقيين عدوا القضية مؤشرا على الفوضى الموجودة في بعض القطاعات، والتي بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاربها بشكل حازم.

وأعلنت السلطات العراقية قبل يومين اعتقال رجل ينتحل صفة لواء ركن في وزارة الدفاع، أثناء تجواله في العاصمة بغداد.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على صفحتها في تويتر إن «مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي خلال محاولته عبور نقطة تفتيش جنوب العاصمة».

وأضافت أن عملية الاعتقال جرت بعد جهد استخباري دقيق، حيث عثر بحوزته على هويات تعريفية مزورة، مشيرة إلى أن المعتقل أحيل للتحقيق لغرض أمام القضاء.

وذكر ناشطون عراقيون أن المعتقل كان يمارس عمليات غير قانونية منذ أشهر عدة، وتمكن من لقاء مسؤولين وشخصيات بارزة وجمع أموال من خلال القيام بعمليات ابتزاز وتسهيل تسيير معاملات داخل مؤسسات الدولة.