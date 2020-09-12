طهران تصدم العالم وتعدم أفكاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدمت طهران العالم كله أمس عندما أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس، بحق المصارع نويد أفكاري، متجاهلة كل النداءات الدولية والأممية حول أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.

وكشف الناشط السياسي الإيراني مهدي محموديان، قبل أيام أن نجم المصارعة أفكاري تم نقله من محبسه إلى مكان مجهول، وكتب على «تويتر»: «الأخوين أفكاري معتقلان في عنابر منفصلة داخل سجن شيراز، وقد تم إخراج نويد أفكاري من عنبره حوالي الساعة 9 مساء الخميس، ونقله إلى مكان مجهول».. وفق «العربية نت».

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، بأن المصارع نويد أفكاري أدين بـ»القتل العمد» لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 أغسطس 2018 وقتله.

وكانت محافظة شيراز في ذلك اليوم مسرحا لتظاهرات مناهضة للسلطة، احتجاجا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين، أن عددا من المباني الدينية تعرضت لهجمات خلال هذه الاضطرابات.

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وشغلت قضية أفكاري الشارع الإيراني ومئات الناشطين خلال الأيام الماضية، وغصت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب، لا سيما بعد أن أفادت معلومات صحفية نشرت في الخارج بأن إدانة أفكاري تمت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وحصدت قضيته على إنستجرام دعم شخصيات إيرانية وأجنبية عدة طالبت بإلغاء العقوبة التي صدرت بحقه، وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليقا على هذا الحكم، مطالبا قادة النظام الإيراني بوقف إعدام أفكاري.

وقالت وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية التي أعلنت نبأ صدور الحكم على أفكاري، عن محاميه حسن يونسي قوله: «تمت المصادقة على الحكم الصادر على موكله، لذلك لا يمكن الاستئناف»، وأضافت أن المحامي تقدم مع ذلك بطلب استئناف أمام المحكمة نفسها بهدف الحصول على محاكمة جديدة استنادا إلى معلومات جديدة أحيلت إلى المحكمة، ودان يونسي في تغريدة على تويتر، الحكم الذي صدر في غياب أدلة، على حد قوله.

وكانت إيران أعدمت في 2019 نحو 251 مدانا، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، وفقا لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.