11 قتيلا ومصابا في تفجيرين بالحسكة السورية

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وكشف مصدر طبي في مدينة رأس العين عن مقتل ثلاث نساء ورجل مسن وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالتان إصابتهما حرجة، جراء انفجار عبوة ناسفة في محلات لبيع الملابس قرب دوار البريد وسط المدينة.
وقال عبدالله الجشعم عضو في مجلس مدينة رأس العين المحلي إن «الانفجار الأول وقع وسط السوق وتم بواسطة عبوة ناسفة»، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع قرب الفرن الآلي وتم بواسطة دراجة نارية مفخخة ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
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