اخبار العالم

11 قتيلا ومصابا في تفجيرين بالحسكة السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 11 قتيلا ومصابا في تفجيرين بالحسكة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء انفجارين متتاليين بمدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية أمس.

وكشف مصدر طبي في مدينة رأس العين عن مقتل ثلاث نساء ورجل مسن وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالتان إصابتهما حرجة، جراء انفجار عبوة ناسفة في محلات لبيع الملابس قرب دوار البريد وسط المدينة.

وقال عبدالله الجشعم عضو في مجلس مدينة رأس العين المحلي إن «الانفجار الأول وقع وسط السوق وتم بواسطة عبوة ناسفة»، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع قرب الفرن الآلي وتم بواسطة دراجة نارية مفخخة ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا ومصابا في تفجيرين بالحسكة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا