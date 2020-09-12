شكرا لقرائتكم خبر 11 قتيلا ومصابا في تفجيرين بالحسكة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء انفجارين متتاليين بمدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية أمس.

وكشف مصدر طبي في مدينة رأس العين عن مقتل ثلاث نساء ورجل مسن وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالتان إصابتهما حرجة، جراء انفجار عبوة ناسفة في محلات لبيع الملابس قرب دوار البريد وسط المدينة.

وقال عبدالله الجشعم عضو في مجلس مدينة رأس العين المحلي إن «الانفجار الأول وقع وسط السوق وتم بواسطة عبوة ناسفة»، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع قرب الفرن الآلي وتم بواسطة دراجة نارية مفخخة ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.