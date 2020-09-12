صحيفة تركية تحذر من خطر الإخوان

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وتساءل الكاتب موسى أوز أورلو، في مقال نشرته الصحيفة، عن الأسباب التي تدفع الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته إلى دعم التنظيم. وحذر من فرض أجندة تنظيم الإخوان داخليا، واعتبر أن الوضع قد يصل لحد سيطرتهم على الحكم في البلاد.
وشددت الصحيفة على أن الحكومة الحالية لا تزال تعول على تنظيم الإخوان وتقدرهم بأكثر من حجمهم، دون النظر إلى وضعهم في مصر حيث تأسس الفرع الرئيسي للتنظيم.
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