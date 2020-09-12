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صحيفة تركية تحذر من خطر الإخوان

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذرت صحيفة «دوفار» الالكترونية التركية من تنامي الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على داخل تركيا، وأكدت أنه يسعى للسيطرة على البلاد.

وتساءل الكاتب موسى أوز أورلو، في مقال نشرته الصحيفة، عن الأسباب التي تدفع الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته إلى دعم التنظيم. وحذر من فرض أجندة تنظيم الإخوان داخليا، واعتبر أن الوضع قد يصل لحد سيطرتهم على الحكم في البلاد.

وشددت الصحيفة على أن الحكومة الحالية لا تزال تعول على تنظيم الإخوان وتقدرهم بأكثر من حجمهم، دون النظر إلى وضعهم في مصر حيث تأسس الفرع الرئيسي للتنظيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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