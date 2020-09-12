شكرا لقرائتكم خبر صحيفة تركية تحذر من خطر الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت صحيفة «دوفار» الالكترونية التركية من تنامي الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على داخل تركيا، وأكدت أنه يسعى للسيطرة على البلاد.

وتساءل الكاتب موسى أوز أورلو، في مقال نشرته الصحيفة، عن الأسباب التي تدفع الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته إلى دعم التنظيم. وحذر من فرض أجندة تنظيم الإخوان داخليا، واعتبر أن الوضع قد يصل لحد سيطرتهم على الحكم في البلاد.

وشددت الصحيفة على أن الحكومة الحالية لا تزال تعول على تنظيم الإخوان وتقدرهم بأكثر من حجمهم، دون النظر إلى وضعهم في مصر حيث تأسس الفرع الرئيسي للتنظيم.