شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تواصل التحريض وتدعم الارهاب وتتغاضى عن رشاوي قطر بمونديال 2022؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تدخلات قناة الجزيرة القطرية فى أمور الكثير من الدول العربية وتحريضها المستمر ضدهم، إلا أن القناة والمواقع القطرية تغاضت عن القضية الأهم فى العالم والخاصة بالرشاوى الخاصة بكأس العالم 2022، والذى يقام فى الدوحة، رغم الفضائح التى تشهدها قطر على جميع الأصعدة فى كل وسائل الإعلام العالمية.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن تفاصيل جديد عن تنظيم قطر لكأس العالم 2022، والذى وصفته بالمتوج بأكاليل العار، والذى حصلت على تنظيمه بعد سلسلة من الرشاوى، والتى وصل عدد 880 مليون دولار لمسئولين فى الفيفا للحصول على تنظيم البطولة فى الدوحة، وهو ما كشفته التحقيقات مع رئيس الفيفا السابق والاعتراف بحصوله على رشاوى بملايين الدولارات من تميم بن حمد.

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وأوضح التقرير، أن رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، هو المسئول الأول عن الرشاوى القطرية المتعلقة بكأس العالم 2022، لافتا أن هناك خطر كبير يواجه قطر، فى تنظيم البطولة بعد الفشل الكبير فى بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت فيه خلال الأيام الماضية، إضافة إلى ملف انتهاكات العمالة الخارجية بقطر، والذى تم تعذيبهم فى قطر على خلفية إقامة الاستادات الرياضية والمنشآت الخاصة بتنظيم البطولة بالدوحة.