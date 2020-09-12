محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت قبرص بدء مناورات عسكرية مع البحرية الأمريكية في شرق المتوسط، رغم الاعتراضات التركية على ما تزعم أنه يخترق سيادتها.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بدأت التدريبات العسكرية المشتركة بين قبرص والولايات المتحدة اليوم.

وقالت السلطات القبرصية إن التدريبات العسكرية التركية تنتهك سيادة قبرص.

وأصدرت القوات التركية إخطارا بحريا في منطقة شرق المتوسط؛ بإجراء تدريبات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين، بداية من اليوم السبت.

واعتبر وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، أن الحشود العسكرية والمناورات المختلفة التي شهدتها منطقة شرق المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين هي تهديد بالنسبة لتركيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الاعتراضات التركية.. قبرص والولايات المتحدة تبدأ مناورات عسكرية بالمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.