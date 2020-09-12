كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 2139 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ399 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 2139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 399 ألف و940 إصابة مؤكدة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، إنه تم تسجيل 116 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23029 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة الانباء الإيرانية (فارس).

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1138 شخصا مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج كما تم تسجيل أكثر من 344 ألف شخص من المصابين تعافوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن تلك النتائج مبنية على 3 ملايين و532 ألف و873 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 تم إجراؤها في جميع أنحاء البلاد.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.