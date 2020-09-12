إصابات “كورونا” المتزايدة تعيد الحجر الصحي إلى القنيطرة والمهدية ابتداء من الغد

قررت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، اليوم السبت، تنزيل تدابير الحجر الصحي الجزئي على كل من القنيطرة وجماعة المهدية، وذلك على إثر تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة مؤخرا.

مصادر مطلعة، أكدت أن القرار سيبدأ تنفيذه، انطلاقا من يوم غد الأحد، وإلى متم الأسبوع المقبل، مع احتمال تعديله، وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالإقليم.

ويهم القرار توقيف جميع الأنشطة التجارية في السادسة مساء، باستثناء الصيدليات، ومنع التنقل داخل المدينة ابتداء من الساعة نفسها.