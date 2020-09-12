10 مليارات إضافية.. عجز المزيانية يرتفع إلى 43.5 مليار درهم

سجل عجز الميزانية في المغرب ارتفاعا يقارب 10 مليارات درهم، حتى متم شهر غشت، وفق ما أكده معطيات رسمية نشرت اليوم السبت.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر يوليوز المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 43.5 مليار درهم، مقابل 33.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة والمحدد في 3.6 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالنفقات الصادرة في إطار الميزانية العامة، فقد بلغت 7 ر245 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، أي بتسجيل زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع مستواها في نهاية شهر غشت 2019. وعزت النشرة ذلك بشكل خاص إلى ارتفاع بنسبة 8 .2 بالمائة من نفقات التسيير، و 9.8بالمائة من النفقات الخاصة بالاستثمار.