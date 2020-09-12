إسرائيل تعمل على افتتاح سفارة في البحرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعمل الحكومة الإسرائيلية على افتتاح سفارة في البحرين مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين برعاية أميركية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مسؤول في وزارة الخارجية.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان" 11) أنه بالإضافة إلى إقامة السفارات وتعيين سفراء وتبادل التمثيل الدبلوماسي، اتفقت إسرائيل والبحرين على إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما ومشاريع للتعاون في مجالات متنوعة.

ولم يوضح المسؤول الإسرائيلي في تصريحاته التي نقلتها، بالإضافة إلى القناة الرسمية، القناتان 12 و13 الإسرائيليتين، موعد افتتاح السفارة.

في المقابل، أجرى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وفق ما جاء في بيان صدر عن الخارجية البحرينية نقلته الوكالة الرسمية، مساء اليوم.

وذكر البيان أن الوزيرين أكدا "على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيلي والبحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، لتلحق بذلك الدولة الخليجية، بالإمارات، التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الماضي.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن تطبيع رسميٍّ للعلاقات بين إسرائيل والبحرين، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال بيان مصوّر، إنه سيتمّ "الليلة التوصل إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، هي البحرين"، وأعلن ملك البحرين عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

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ومن المقرر إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض بحضور نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.