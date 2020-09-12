البحرين: اتفاق السلام قرار شجاع وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

السبت 12 سبتمبر 2020

قال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، السبت، إن إعلان قيام العلاقات مع إسرائيل قرار تاريخي وشجاع.



وأضاف الزياني، في تصريحات إعلامية، "نحن دولة ذات سيادة ونتخذ قراراتنا بناءا على ثوابتنا الوطنية والعربية."

وشدد الوزير البحريني على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي على تحقيق السلام والاهتمام بالقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

وردا على تهديدات صريحة وجهتها إيران للبحرين عقب إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، قال الزياني إن "إيران ظلت سنوات تدعي نصرة فلسطين ولم تفعل شئ سوى زعزعة أمن المنطقة والتدخل بشؤون الدول العربية وتسليح المليشيات الإرهابية."

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وافتتحت البحرين وإسرائيل الاتصال الثنائي بينهما بدعوة لدعم العلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وخلال اتصال هاتفي بين الزياني وجابي أشكنازي تبادل وزيرا الخارجية التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وأكد الجانبان أهمية المضي قدما بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، الجمعة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".