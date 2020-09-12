شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسعى لإقامة مراكز إيواء جديدة للمهاجرين من معسكر "موريا" والان نبدء بالتفاصيل
ووزعت منظمات إغاثة حكومية ومنظمات غير حكومية مياه وطعام، طبقا لما أظهرته صور على قناة "إي.آر.تي" التلفزيونية اليونانية.
وقال نائب وزير الهجرة اليوناني، جيورجوس كوموتساكوس إنه يتعين أن يذهب الجميع إلى السكن الجديد. وهو السبيل الوحيد، الذي يمكننا من خلاله توفير الرعاية المناسبة لهم".
وقال ديميتريس باتيستوس، الذي يرأس فرع منظمة "أطباء العالم" الخيرية في جزيرة ليسبوس "يجب الانتهاء من المخيم المؤقت في أقرب وقت ممكن".
لكن الكثير من المهاجرين في جزيرة ليسبوس يقولون إنهم لا يريدون الذهاب للمخيم واحتجت أعداد صغيرة مطالبة بالحرية.
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