شكرا لقرائتكم خبر عن غضب دولي من إعدام نافيد أفكاري في إيران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت السلطات الإيرانية اليوم السبت حكم إعدام بحق المصارع نافيد أفكاري، وذلك رغم الاحتجاجات الدولية ضد الحكم خلال الأيام الماضية.

وقال قاسم موسوي رئيس السلطات القانونية في محافظة فارس في تصريحات للتليفزيون الرسمي في إيران إنه جرى تنفيذ حكم إعدام أفكاري 27‪ عاما في سجن "عادل-أباد" بمدينة شيراز جنوب إيران.

وشهدت الأيام الماضية احتجاجات من جانب مجتمع المصارعة ضد حكم إعدام أفكاري، كما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لمطالبة القيادة في إيران بــ"إنقاذ حياة هذا الشاب"، وأعرب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن قلق اللجنة البالغ .