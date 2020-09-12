فاوتشي: إحصاءات كوفيد19 في أميركا تثير القلق

واشنطن ـ وكالات: قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي إن إحصاءات مرض “كوفيد19″ في أميركا تثير القلق. وعبر فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عن اختلافه مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا، بحسب رويترز. ولفت فاوتشي إن الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط. وقال فاوتشي لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية “أجد نفسي مضطرا للاختلاف مع ذلك، لأنك إذا كنت تنظر إلى الشيء الذي ذكرته للتو، فإن الإحصاءات، مقلقة”.

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