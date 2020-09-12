حزب الله يصدر بياناً بشأن إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل

دان حزب الله اللبناني بشدة خطوة البحرين في الإعلان عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ورأى أن هذه الخطوة تأتي في سياق "الانتقال من العلاقات السرية مع تل أبيب إلى العلنية".
وكتب حزب الله في بيان أصدره: "كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة".
وأضاف: "الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الإمارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة".
وتابع: "الرد سيكون من الحركات المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني وبتحرير أرضه كاملةً والرافضة لكل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله".
وأضاف: "الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الإمارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة".
وتابع: "الرد سيكون من الحركات المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني وبتحرير أرضه كاملةً والرافضة لكل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله".
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