حزب الله يصدر بياناً بشأن إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل

وكتب حزب الله في بيان أصدره: "كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة".

وأضاف: "الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الإمارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة".



وتابع: "الرد سيكون من الحركات المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني وبتحرير أرضه كاملةً والرافضة لكل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله".