بالصور.. تشييع مهيب للراحل ناظم شاكر الى مثواه الاخير



شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، تشييعاً مهيباً للراحل ناظم شاكر من مقر نادي القوة الجوية الرياضي بتواجد رئيس النادي اللواء شهاب جاهد وأعضاء الهيئة الادارية المؤقتة ونجوم الكرة والاعلاميين والجماهير الرياضية وكان شاكر قد توفي يوم امس متأثراً باصابته بفيروس كورونا في احدى مستشفيات اربيل.

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