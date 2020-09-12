توقيف 200 شخص في باريس بعد تظاهرة 'السترات الصفراء'

أوقفت الشرط الفرنسية 200 شخص في باريس، اليوم السبت، أثناء تظاهرات نظمها نشطاء حركة "السترات الصفراء" في المدينة، وفق ما أوردت السلطات.
من جهتها، أفادت قناة CNews بأن ما بين 80 و100 شخص يشاركون في أعمال شغب تتخلل الاحتجاجات المستمرة في الدائرة السابعة عشرة للعاصمة، حيث يحاول المتظاهرون اختراق طوق الشرطة التي تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.
وفي مدينة ليون، التي شهدت هي الأخرى مظاهرات احتجاجية، تمكنت عناصر الأمن من طرد المتظاهرين من وسط المدينة التي تستعد لاستقبال نهاية إحدى مراحل سباق "دورة فرنسا الدولية للدراجات". واستطاعت الشرطة في ليون إبعاد المتظاهرين عن الساحات والشوارع المركزية.
كما أفادت قناة BFM التلفزيونية بوقوع اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدينة مارسيليا، حيث تجمع المتظاهرون في منطقة الميناء القديم وسط المدينة.
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