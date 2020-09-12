تعرف على الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق لليوم

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم. وسجلت الوزارة اكثر من 4000 اصابة بكورونا في العراق. كما سجلت 60 حالة وفاة بسبب الفايروس واكثر من 3800 حالة شفاء. Advertisements

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