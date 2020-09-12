الخارجية تصدر بيانا بشأن طائرة المساعدات العراقية الى السودان

اصدرت وزارة الخارجية، السبت، بيانا بشأن طائرة المساعدات العراقية للسودان.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طائرة عسكرية عراقية محمّلة بـ12 طن من المساعدات، وصلت اليوم، إلى السودان في اطار حملة المساعدات التي يقدمها العراق لمساعدة الشعب السوداني، بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد".
واضافت ان "المساعدات تشمل مواد غذائية ضرورية، ومستلزمات طبية، وعلاجات. كأول وجبة بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف مباشر من الامانة العامة لمجلس الوزراء".
واوضحت الوزارة انه "كان في استقبالها القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في الخرطوم سلمى قدوري جابر وكادر السفارة، وحضر ممثل الجانب السوداني عن وزارة الصحة، الذي عبر عن امتنان حكومة وشعب السودان إلى العراق حكومةً وشعباً".
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