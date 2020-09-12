قائد عمليات البصرة يكشف عن اهم اهداف الوعد الصادق

اكد قائد عمليات البصرة اكرم الحميداوي، السبت، ان حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على آفة المخدرات اهم اهداف عملية الوعد الصادق في محافظة البصرة.
وقال الحميداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يسمح بعدم مصادرة السلاح الخفيف وترك قطعة سلاح واحدة في كل منزل".
واكد الحميداوي على "مصادرة جميع الاسلحة الموجودة في اماكن تواجد وترويج المخدرات"، مشيرا الى ان "حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على افة المخدرات أهم أهداف الوعد الصادق".
وتابع "لا مكان للمطلوبين والخارجين عن القانون بعد عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة".
واكد ان "القيادات الأمنية في محافظة البصرة لن تدخر وسعا لحماية الصحفيين وتسهيل مهام عملهم"، مثمنا "الدور الإعلامي الكبير والمهني في عمليات الوعد الصادق لمحافظة البصرة".
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