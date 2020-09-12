مصادمات بين مؤيدي ومعارضي عون في بيروت

وقعت مصادمات، السبت، بين معارضي ومؤيدي الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمام القصر الجمهوري في العاصمة بيروت، نجح الجيش في السيطرة عليها.

المظاهرات المؤيدة للرئيس عون، والتي نظمها "التيار الوطني الحر"، الذي يتزعمه النائب جبران باسيل نجحوا في اختراق حواجز أمنية وضعت لمنعهم من الوصول إلى مداخل القصر الجمهوري، حيث تعتصم مظاهرة معارضة للرئيس ميشال عون، وتطالب برحيله.

ووقعت اشتباكات بين الطرفين تحت الجسر المؤدي إلى طريق القصر، إلا أن الجيش اللبناني نجح في السيطرة على المصادمات، بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين الذي ردوا على القوات الأمنية برشقهم بالطوب.

وقال الناشط المحامي واصف الحركة: "لسنا شارع ضد شارع.. على الأجهزة الأمنية منع الممارسات التي تقوض حرية التعبير عن الرأي".

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وفي وقت سابق، دعا "اتحاد ساحات الثورة" إلى اعتصام بعد ظهر السبت في منطقة الجمهور للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية.

ووضع الجيش اللبناني، حاجز أمام مناصري "التيار الوطني الحر" الذين أرادوا التقدم إلى مكان المظاهرة المعارضة لمنع الاحتكاك بين المظاهرات التي تطالب برحيل رئيس الجمهورية.

وقال ناشطون إنه "لا مشروعية لهذه السلطة"، و"علينا أن نسقط رئيس الجمهورية لأننا لا نثق فيه"، والشعب وحده من يمتلك تلك المشروعية.

وفي وقت سابق، بدأ مناصرو "التيار الوطني الحر" بالتجمع على طريق قصر بعبدا رفضاً للتعرض لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

واتخذ لواء الحرس الجمهوري، وكافة الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة المحيطة، تدابير مشددة لمنع المتظاهرين ضد عون من الوصول إلى مفرق القصر الجمهوري.