6 قتلى في انفجار لغم أرضي جنوبي مالي

الخليج 365السبت 2020/9/12 06:54 م بتوقيت أبوظبي
قتل 6 أشخاص معظمهم من النساء، اليوم السبت، في انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف جنوبي مالي.
وقالت وزارة الصحة في مالي إنه لم يتضح من المسؤول عن زرع اللغم، لكن الواقعة هي الأولى في منطقة سيكاسو الجنوبية.
وقال مسؤولون محليون إن مسلحين، قتلوا ثمانية مدنيين من جماعة دوجون العرقية الأربعاء الماضي، بمنطقة موبتي في وسط مالي.
ووقع الهجوم بعد توقف استمر لأسابيع في عمليات قتل متبادل بين جماعات عرقية متنافسة في وسط مالي، تزامنت مع محادثات سلام بوساطة إرهابيين مرتبطين بالقاعدة.
وأطاح ضباط جيش برئيس مالي أبو بكر كيتا الشهر الماضي، لأسباب من بينها فشله في معالجة انعدام الأمن المتزايد نتيجة أنشطة الجهاديين والميليشيات العرقية.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم السبت، مفاوضات بشأن الانتقال للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب يوم 18 أغسطس/ آب وذلك في أعقاب بحث اقتراح يدعو المجلس العسكري الحاكم إلى تعيين رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد خلال العامين المقبلين.
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