بن لادن.. هندس هجمات سبتمبر فقتلته ذكرياتها الدامية

مر حوالي 19 عاما منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي راح ضحيتها المئات، وعلى الرغم من المشاهد الدامية التي لا تزال محفورة في ذكريات كل من شهد الحادث، كانت هي القوة المحركة التي حفزت الفرقة التي نفذت عملية استهداف أسامة بن لادن، مهندس الهجمات الإرهابية وزعيم تنظيم القاعدة الراحل.

وكشف جندي بالبحرية الأمريكية، شارك في عملية استهداف بن لادن، كيف أن الذكريات المروعة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول ساعدته في المضي قدما بالعملية الخطيرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روبرت أونيل، من مونتانا، كان جزءا من الفرقة السادسة بالقوات الخاصة البحرية (سيلز) الذي نفذ عملية "نبتون سبير" في باكستان، ونجح في قتل زعيم القاعدة في مايو/أيار عام 2011.

كان أسامة بن لادن مهندس هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي خسر 2977 أرواحهم خلالها بعد اختطاف 4 طائرات، واصطدمت اثنتان منها بمركز التجاري العالمي في مدينة نيويورك.

وكشف أونيل كيف أنه وباقي الفريق كانوا يتوقعون الموت خلال المهمة التي قادتهم إلى الزعيم الإرهابي، والذي كان يختبئ منذ الهجمات.

بعد الوجبة الأخيرة التي تناولها مع عائلته، قال أونيل إنه أصر على استكمال المهمة بسبب الذكريات المؤلمة للناس الذين قفزوا من "البرجين التوأم" مضحين بحياتهم.

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وأضاف أونيل: "كان الناس يقولون لبعضهم خلال المهمة (إن كنا نعلم أننا سنموت، لماذا سنذهب؟) ثم تحدثنا عن الناس الذين قفزوا من البرج صباح الثلاثاء".

وأشاد جندي البحرية ببطولة ركاب الرحلة 93 للخطوط الجوية المتحدة، الذين حاولوا مجابهة الإرهابيين الذين اختطفوا طائرتهم، في إشارة إلى أن طائرات الركاب كان قد اختطفها أربعة من إرهابيي القاعدة في إطار هجمات سبتمبر.

وقال أونيل: "تحدثنا عن كيف أن أول من قاتل القاعدة كانوا ركاب الرحلة 93 التي تحطمت شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. الله يعلم عدد الأرواح التي أنقذوها عندما ضحوا بحياتهم. تحدثنا عن تلك الأمور كل ليلة. وكان هذا هو سبب ذهابنا (للمهمة)."

وقال جندي البحرية، الذي خدم من عام 1996 إلى 2012، إن أعضاء الفريق لم يتوقعوا عودتهم من المهمة، موضحًا أنهم اعتقدوا أن أسامة بن لادن سيحاول "تفجير نفسه" وعائلته ليجعل منهم شهداء.

كما تحدث عن استعدادته حال موته خلال المهمة، بتناول وجبة أخيرة مع عائلته قبلها، وكتابة رسائل وداع.

وغادر أونيل البحرية عام 2012، بعد عام على الغارة، وانضم للعمل بقناة "فوكس نيوز".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن العملية "نبتون سبير" وضعت نهاية لمطاردة أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة ومهندس هجمات 11 سبتمبر، التي استمرت عشرة أعوام.