حاكم عجمان يوجه بتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وتوفير كل الامكانيات اللازمة من مواد وتجهيزات للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت ولايات السودان المختلفة خلال الاسابيع الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأعمال الخيرية بعجمان والجهات الرسمية المحلية المعنية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمقيمين.



وبناء على توجيهات حاكم عجمان السامية أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط حملة " اغيثوا شعب النيلين " لجمع 10 ملايين درهم في المرحلة الاولى بالتعاون مع هيئة الاعمال الخيرية.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي اطلع من الدكتورخالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية على الاضرار التي لحقت ببعض الولايات والمدن السودانية جراء الأمطار غزيرة التي أدت إلى سيول وفيضانات قوية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد التزام حكومة عجمان بتقديم كل دعم للاشقاء في السودان حيث أمر حاكم عجمان بالاسراع في تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية في المناطق الأكثر تضررا من خلال تشكيل فرق الاغاثة للمساهمة في رفع المعاناة عن المتضررين.

وأوضح الشيخ راشد أن دولة الإمارات أصبحت الأولى في تقديم الخدمات الإنسانية لشعوب العالم كافة وأثبتت أنها دائما سباقة في أعمال الخير ومساندة كل عمل إنساني في أي مكان وذلك من خلال نهجها الفريد من نوعه في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وفتح الأبواب على مصرعيها أمام الجميع لمد يد العون ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة.

Advertisements

وأشاد بجهود هيئة الأعمال الخيرية وما تقوم به في مركزها الرئيسي في عجمان وعبر مكاتبها في العديد من العواصم العربية من أنشطة وبرامج لدعم المحتاجين.. معربا عن فخره واعتزازه بدور الهيئة وأعمالها ومبادراتها الإنسانية ودورها المتميز الذي تضطلع به في خدمة مسيرة الخير التي تتبناها الدولة وتقديم العون لكل محتاج.

وقال إن ما تقدمه هيئة الأعمال الخيرية في عجمان من برامج خيرية ومعونات ومساعدات يصب في النهج الذي تبنته دولة الإمارات ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة في الوقوف الى جانب المحتاجين والمنكوبين في كل مكان وتقديم العون والمساعدات الإنسانية لهم بهدف التخفيف عنهم والسعي لرفع المعاناة.

ودعا الشيخ راشد الجميع للتكاتف والتعاون لاغاثة شعب النيلين مثنيا على متابعة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان والقائمين عليها والذين يؤكدون دائما التزام إمارة عجمان بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المحتاجين من خلال دورها الريادي في العمل الخيري وتقديم المزيد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية التي تفي بمتطلبات الحياة الكريمة للأشقاء في السودان.

من جانبه أشاد الدكتور خالد الحاجه المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية بتوجيهات حاكم عجمان باطلاق حملة اغيثوا شعب النيلين من حكم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين موضحا أن عمل الهيئة في السودان سيستمر بتقديم العون والمساعدة للجميع حتى يتم رفع المعاناة عن الشعب السوداني .. مؤكدا أن ما تقدمه الهيئة من دعم لم يكن ليتحقق لولا توجيهات ودعم سموه المتواصل لها.

وقال إن هيئة الأعمال الخيرية كانت من الهيئات الاولى المتواجدة في السودان لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين من الفيضانات من أجل تخفيف المعاناة عن الأسر.

يذكر أن هيئة الاعمال الخيرية وزعت 5 آلاف طرد غذائي على المتضررين من السيول والفيضانات في العاصمة الخرطوم وعدد من القرى النائية في السودان والذين جرفت مياه السيول منازلهم وذلك خلال زيارة لوفد من الهيئة لجمهورية السودان.