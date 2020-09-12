بالصور- محافظ الإسكندرية يكرم 40 طالبًا من أوائل الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، ٤٠ طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق.
حضر التكريم يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.
وأعرب المحافظ خلال الاحتفالية عن فخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وقادتها خلال السنوات المقبلة.
وحث الشريف الطلاب على الاجتهاد ومواصلة الجهد، لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجها بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.
وأكد المحافظ أن الإسكندرية تعمل على دعم الشباب والمتفوقين وتلبية أي احتياجات لهم، موجها الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة.
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