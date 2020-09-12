بعد قرار استبداله بامتحان "sat".. تعرف على مميزات امتحان "act"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بعد التسريبات المتكررة لامتحانات "sat" لطلاب الدبلومة الأمريكية المصرية، وتأجيل الامتحان حتى يوليو 2021؛ ما يهدد مستقبل طلاب الدبلومة الأمريكية، قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يستبدل بامتحان "sat" امتحان "act".

"الخليج 365" التقى المهندس أحمد فاخر، مدير مركز امتحانات "act" بالقاهرة؛ لتوضيح مميزات الامتحان، وكيف يمكن التغلب على مشكلة نقص الأماكن المتاحة لاستيعاب جميع طلاب الدبلومة الأمريكية.

وإلى نص الحوار:

> ما مميزات "Act" عن "sat"؟

"ACTاختبار إلكتروني لا مجال فيه لأي تسريب أو إلغاءات، وتظهر نتائجه بسرعة.

> لماذا لم تعتمد الوزارة على "act" منذ البداية؟

اعتمدت وزارة التربية والتعليم اختبار "ACT" بعد دراسة ومعادلة كل تفاصل الاختبار، وقد قامت الوزارة باعتماد الاختبار قبل

الأزمة الحالية، وبالفعل كثير من الطلاب تقدموا لأداء الاختبار في شهر يوليو الماضي.

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> كم عدد مراكز امتحان "act" في مصر؟

لم يكن العدد كافيًا؛ لأنه لم يكن هناك أي إقبال على الاختبار؛ ولكن نحن الآن نقوم بفتح وتجهيز عدد كبير من مراكز الاختبار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ يكفي لجميع طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.

> كم تكلفة امتحان "act"؟

١٥٠ دولارًا لاختبار ACT""، و٣٥ دولارًا لاختبار "ACT Subject Test".

> هل "act" معتمد عالميًّا؟

ACT" " اختبار موجود منذ عام 1950، ومقبول في كل الجامعات الأمريكية وأكبر جامعات العالم، وموجود ومقبول أيضًا في تقريبًا ١٤٠ دولة حول العالم.

> هناك اتهامات لـ"act" بالوقوف وراء تسريب امتحان "sat"، ما ردك؟

لا تعليق؛ لأننا ليست لدينا أية فكرة عن الشركات الأخرى وعن سياستها.

> هل المراكز مجهزة لاستقبال طلاب الدبلومة، لدرجة تمنح تكافؤ الفرص بين الطلاب؟

نقوم الآن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بفتح عدد كبير من المراكز لاستيعاب الأعداد كافة.