الأمن يضبط طالب استخدم كلب في ترويع آخر .. والمتهم: "كنا بنهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع آخر مستخدماً كلب.

وقال مصدر أمني، إنه على خلفية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده "كلب"، ويقوم بالعدو خلف شخص آخر مما أثار فزعه، بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، وتبين أن مالك الكلب (طالب- 19 سنة، مقيم بدائرة المركز)، وأن الشخص الآخر (طالب- 19 سنة، مقيم ببندر الحامول).

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأطراف، وبحوزة الأول الكلب، ومناقشتهما حول المقطع، أقرا بأنهما أصدقاء، وأن ما حدث بينهما كان على سبيل الدعابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي.