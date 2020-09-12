بعد السلام.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

جرى اتصال هاتفي، السبت، بين وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، والتأكيد على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وأُعلن أمس الجمعة عن الاتفاق الذي وُصف بـ"التاريخي" في اتصال هاتفي بين العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والبحرين رابع دولة عربية بعد الإمارات، تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية بعد أكثر من عشرين عاما من إبرام اتفاق السلام مع الأردن (1994) وقبلها مصر (1979).