تأجيل محاكمة متهم بقضية أحداث قسم مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر"، لـ 14 نوفمبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، وعماد الدرملي.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
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