رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السبت، لجان امتحانات الدراسات العليا؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

وبحسب بيان صحفي، اطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية في سبيل مواجهة فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وصحتهم.

وتابع رئيس الجامعة، تجهيز قاعات الامتحانات والمدرجات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية من ترك مسافة بين كل طالب، وتطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، وعقد الامتحانات في قاعات واسعة جيدة التهوية والإضاءة، ووضع علامات إرشادية واضحة للطلاب؛ لإرشادهم لمقار لجان عقد الامتحانات لتنظيم الحركة، ومراعاة عدم التزاحم في مداخل القاعات والسلالم والطرقات، وكذلك توفير أجهزة قياس حرارة؛ للاطمئنان على الطلاب، والمراقبين، وأعضاء هيئة التدريس.

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ووجه رئيس الجامعة بأهمية الكشف الطبي الظاهري على الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس عند مدخل الكلية بعد تدريب عدد من الموظفين على استخدام جهاز قياس الحرارة؛ حيث يُسْتَبْعَدُ أي شخص من المشاركة في الامتحان في حال اكتشاف ارتفاع درجة حرارته.

وأشاد رئيس الجامعة -في نهاية الجولة- بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كليات القطاع الطبي، كما اطمأن على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ليُنْتَهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.