5 تصريحات مهمة لمحافظ القليوبية بشأن التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، 5 تصريحات مهمة بشأن مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ القليوبية إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تلقيها حتى الآن 112721 طلب تصالح، إلى جانب استمرار تلقي طلبات التصالح على مدار الساعة حتى في أيام العطلات الرسمية تيسيرا على المواطنين.

وأضاف: "البناء المخالف جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية نتيجة تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية".

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وقال:"بنها والخصوص أكبر مدن القليوبية في مخالفات المباني".

وأشار إلى أن حصيلة عوائد التصالح في بعض مخالفات البناء توجه إلى دعم البنية التحتية والتي تخدم مصالح المواطن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن قرار بشأن أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء بجميع قرى محافظات الدولة المصرية.

وقال مدبولي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: "نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى.. وكان التوجيه أن نعلن أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط".