السعودية تُسجل 643 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4240 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى

تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 325 ألفا و50 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 903 حالات شفاء جديدة، ليصل

إجمالي المتعافين إلى 301 ألف و836 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.