تسجيل 736 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 736 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94211 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 558 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين

لها.



وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 181 حالة في منطقة حولي الصحية و156 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و150 حالة في منطقة الفروانية الصحية و143 حالة في منطقة العاصمة الصحية و106 حالات في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها

بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9249 حالة.وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم أخذها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4998 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 673003 فحوصات.وجدد السند الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع علىالإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 744 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 84404 حالة.